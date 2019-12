Kardirajal jätkab senine rentnik

Tellijale

MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskuse juhatuse liige Margus Leesmaa (pildil) sõnas, et konkursi võit tõi kergendustunde ja nüüd saab ta hakata julgemalt tulevikuplaane pidama. Pikaajaline rendileping annab võimaluse ka toetusraha taotleda. «Ütlen ausalt, see on põhjatu koht, kuhu raha panna,» lausus ta.