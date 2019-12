Õpilased poevad abivajajate nahka

«Me poleks iial arvanud, et ratastooliga on Järva-Jaanis raske liikuda ja ligipääs paljudesse kohtadesse on võimatu. Näiteks poodi või apteeki,» ütlesid Järva-Jaani gümnaasiumi VI klassi õpilased pärast klassijuhataja Maris Kurvitsa korraldatud tutvumist ratastoolis liikuva Vello Sokuga.