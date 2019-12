Arestimajas vahetub vabadus trellide vastu

Tellijale

Jah, soe tuba, kolm korda päevas etteantav tasuta toit, kõlaritest kostev raadiojaam, töötajate antud raamatud, jalutustund igas päevas ja pesupäev kord nädalas võib kõlada ju üsna kutsuvalt. Kuid need, kes on kord nende metalluste ja trellide taha sattunud, on astunud üle nähtamatu piiri, mis eraldab neid ja meid. Ükskõik, mis neil seal on, ei ole neil tegelikult midagi – vabadus on ju läinud.