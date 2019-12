Piimakombinaadi koha võtab üle ärikeskus

Tellijale

2017. aastal ostis selle ligi 31 000-ruutmeetrise kinnistu ära Pärnus tegutsev elamute ja mitte­eluhoonete ehitusega tegelev osaühing Varenter, mille juhatuse liige Aare Parts ütles Järva Teatajale, et ettevõttel küll on kinnistuga mingid mõtted, aga kindlatest plaanidest ta rääkida ei saa. Parts avaldas toona, et kinnistu nurgale hakatakse projekteerima autode käsipesulat, kuid muu suhtes on ettevõte kõigile pakkumistele avatud. Samal ajal oli kõnealune kinnistu 309 000 euroga müügis.