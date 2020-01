Tellijale

Kriisi- ja riskijuhtimise ekspert, nõustamisagentuuri Mind­Up Systems juht Sven Jablonski ütles, et Võrumaad kuu aja eest tabanud ulatuslik elektrikatkestus on andnud jututeemat ja analüüsimaterjali paljudele, sest lisaks elektrienergiale polnud ka vett, ei töötanud kanalisatsioon ega kaugküte.

Ühepereelamutes on autonoomsete kütteseadmete abil võimalik elektrivarustuse või kaugkütte katkedes tuba soe hoida. Et soe vesi jõuaks korter­majade radiaatoritesse, on kriitilised kolm poolt: sooja tootja, selle tarnija ja korteriühistu. Kui korteriühistu pole elektrikatkestuseks valmis, ei ole seda ka toasooja tootja olenemata sellest, kui tubli on ettevõtja.