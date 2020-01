Tellijale

Järvamaa haigla sünnitusosakonna juhataja ja naistearst Marju Raja ütles, et 2019. aastal sündis maakonnas 48 last rohkem kui 2018. aastal. Sünnitusi oli 299, mis tähendab, et ilmale tuli ka kolm paari kaksikuid. 2018. aastal aitas osakond ilmale kaks paari kaksikuid.