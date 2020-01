Maakonna kunagine võimukants taandus avariipinnaks

Tellijale

Sombusel pärastlõunal ümber maja tiiru tehes on mõne kabineti aknast põlevat lampi näha. Kaks aastat tagasi pani Järva maavalitsus seal uksed kinni. Maavalitsuse viimane, 2016. aasta kohta avaldatud aastaraamat ütleb, et asutuse palgalehel oli viimati 19 inimest.

Esmapilgul meenutab hoone paraaduks endisi aegu: lipuvardas lehvib maakonna lipp ja ukse kohal kõrgub vapp. Oot-oot, midagi on sellel nagu valesti? On torn, on lainetav vesi, aga ära on kukkunud jupp Paide ordulin­nuse stiliseeritud müürist. Võrdlev pilk lipuvardas lehvivale Järvamaa lipule kinnitab vapi osiste pudenemist.