Renate käis Vargamäel Eesti Lauluks valmistumas

Tellijale

Oma loo saatis Renate konkursile kuuendat korda ja seekord õnnetus tal poolfinaali pääseda. Tema meelest on Eesti Laul kõige olulisem platvorm Eestis, kus laulja saab ennast proovile panna. Ühtlasi võib see olla hea hüppelaud. Just sel põhjusel pole Renate proovimast loobunud. Seekord tasus vaev ennast ära.

Žürii liikmetelt hiljem automaatset tagasisidet lauludele ei tule. Küll on Renate püüdnud ise hiljem oma laule analüüsida. «Kui olen hiljem konkursile esitatud loo välja andnud ja näinud, et ka publiku poolt on leige huvi olnud, ju siis žürii arvamus on olnud põhjendatud,» ütles ta.