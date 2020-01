Sel nädalal harjutasid Kaitseliidu Järva maleva Nurmsi õppeväljal 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ajateenijad. See oli jalaväespetsiifiline taktikalaager, nii et eriotstarbelist pioneeritehnikat neil kaasa ei olnud.

Pioneeripataljoni staabi- ja tagalakompanii ülem kapten Kaarel Arrak selgitas, et see laager on jalaväe osakursuse haripunkt. «Harjutame jalaväejao kaitse- ja rünnakdrille,» täpsustas ta.