Naised ütlevad häälekalt sõna sekka

Tellijale

Aegade jooksul mõjukatel ametikohtadel töötanud Tiina Oraste on siiralt üllatunud, et naisi on pääsenud edetabelisse nii vähe. «Mulle tundub üllatav, et eesotsas on vaid kuus naist. Naiste sõna ja mõjukus on Järvamaal kindlasti suurem. Kui vaadata üle maakonna, kus tähtsaid asju arutatakse ja otsuseid tehaks, siis on naiste osa võib olla isegi üle poole,» lausus ta.