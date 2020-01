Tellijale

Sellest ajast peaks piisama, et kõik uudistajad on seda uudistanud ja piltnikud pildistanud ning nüüd on aeg see kiiresti ära koristada ja plats tasandada. Seda ei saa lükata suve peale ega määrida muuseumi ehitajate kaela, kes varsti peaksid naabruses tööd alustama.