Arutelu pensionireformi üle on kestnud ligikaudu poolteist aastat. Selle aja jooksul on peaaegu kõik mõistnud, et praeguses pensionisüsteemis tuleb teha olulisi muudatusi. Ainuüksi peenhääletusest meie inimeste vanaduspõlve kindlustamiseks ei piisa.