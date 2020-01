Üks üksiku poliitiku kuritegelik mõte ja ostetud seadus on teel tegelikkuseks. Jüri Ratas sidus enda suhtes usaldushääletuseks eelnõu, mille ta veel 4. oktoobril 2018. aastal pidas vajalikuks välistada. Helir-Valdor Seedri kinnismõtte kohta, et teine sammas tuleks kaotada (hilisemas jutus, et enne seda vabatahtlikuks muuta), ütles ta tookord, et teine sammas peab jääma senisel kujul, sest teisiti ei suuda me oma vananevas ühiskonnas palga ja pensioni suhet hoida ning ilma kogumispensionita langeb tulevastele põlvedele üle jõu käiv koormus.