Mudilased näitasid kogumiskampaaniaga eeskuju

Tellijale

Eile käisid Tuulepai, Tähepai ja Päiksepai rühma lapsed Paide jäätmejaamas vaatamas, kuhu ohtlikud jäätmed ja metall viiakse. Patareid said nad oma käega kogumiskonteinerisse panna. Nii jääb lastele eluks ajaks meelde, et patareisid ei tohi kuhugi vedelema jätta ning need tuleb muust prügist eraldi koguda.