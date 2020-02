See oli umbes üheksa aastat tagasi, käisin siis teises klassis, kui esimest korda küberkiusamisega kokku puutusin. Mängisime klassikaaslastega arvutimänge ja millegipärast said sõbrad minu peale pahaseks. Miks, seda enam ei mäletagi. Meelde on jäänud hoopis koledad sõnad ja tunne, et ma ei kuulu enam nende seltskonda.