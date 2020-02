Tellijale

Kuigi varsti võib Austriat asendada ka Ameerika Ühendriigid, siis treener Taimi Ainjärve ja ettevõtja Urmas Jõgi tütar Deelia kinnitab, et kunagi tuleb ta Eestisse tagasi. Olgu elu- või töökoht kus tahes, on Paidelgi tema südames eriline koht: see on sünni- ja lapsepõlvelinn. Ja selleks jääbki!