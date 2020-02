Tellijale

Tallinnas Rocca al Mare ja Kristiine keskuses peetud aasta suurimal õpilasfirmade laadal oli kahe päeva jooksul esindatud 282 õpilasettevõtet. La'Truffe'il tuli lisaks teistele minifirmadele konkureerida ka õpilasfirmadega, mille tegijad on juba keskkooliõpilased.

Sellele vaatamata leidis laata hinnanud žürii, et just La´Truffe on väärt parima tervikliku idee ning parima kujunduse ja stiiliga õpilasfirma tiitlit.