Sügisesed kurjad ilmad toovad kaasa uue festivali

Aasta alguses, mil kevad ja suvi tunduvad olevat kättesaamatus kauguses, ei pea tavainimene enamasti plaani, mida sügisel Järvamaal vaba ajaga peale hakata. Pigem uurib reisibüroode pakkumisi ning soetab tuusiku, et sügiskaamose eest lõunamaise päikese alla põgeneda. On aga neidki, kes leiavad, et just sügis on parim aeg üks elamusfestival ellu kutsuda.