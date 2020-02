Tellijale

Ürituse ühe korraldaja, Paula Kivimäe hinnangul on tänavune saak väga hea. «Tore on näha juba vanemaid käijaid, aga samuti on rõõm teada, et üha uued moeloojad osalevad MoeP.A.R.K-il. Olen rõõmus, et sel aastal on kolm Järvamaa noort oma loominguga välja tulnud,» lausus ta.