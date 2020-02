Järva-Jaani taustaga film võidutses festivalil

Ühe pika kortermaja kahe poole lapsed on sõjajalal. Ühed, meie peategelased, nimetavad ennast west side'iks (lääne pool) ja teised, pildil olevad pahalased, on east side (ida pool).

Filmiuudised on sel nädalal kuumad. Kui neid, kes pole kursis, et kuldmehikeste jagamisel võttis Lõuna-Korea režissööri Bong Joon-ho film «Parasite» («Parasiit») neli Oscarit, on vähe, siis Järva-Jaanis tehtud lühifilmi edust teavad vahest tõesti vähesed järvalased.