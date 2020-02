Tellijale

Maja peremees Rein Säinas sõnas, et juhtus see õhtul kella poole kuue ajal. Säinas oli õues ringi asjatamas, kui kuulis, et keegi maiustab kuuri all koerale mõeldud krõbinatega. See tundus kummaline, sest koer oli ju toas. «Mind märgates jäi ilves rahulikuks, aga hakkas otsima ruumist väljapääsu,» lausus ta. «Taganesin õue ning mõne sekundi pärast oli loom ka väljas ja putkas metsa poole.»