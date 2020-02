Väätsa Agro avas mitu miljonit maksnud laienduse

Tellijale

Läinud aasta teises pooles said teoks järjekordsed laiendusplaanid, mis läksid maksma 3,8 miljonit eurot. Nii lisandus Lõõla farmi territooriumile üle tuhande looma mahutav laut, kaks silohoidlat ja kaks laguuni sõnniku ladustamiseks. Uus laut on igati moodne: söödakäikudes on kummimatid ja laes on säästlik leedvalgustus.