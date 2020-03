Intervallhoid kergendab omaste hoolduskohustusi

Tellijale

Mittetulundusühingu Me Hoolime Sinust eestvedajad Evelin Kori ja Pille Krause ütlesid, et raske ja sügava intellektihäirega inimeste eest iga päev hoolt kanda on lähedastele raske kohustus. Selle kõrvalt tööl käia, täisväärtulikku pereelu elada ja kasvõi mõni tund päevas puhata on keeruline.