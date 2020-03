Hundijaht lõppes arvatava koeramurdja tabamisega

Tellijale

Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas ütles, et eelmisel nädalal tuli Kagavere küla kandis metsseajahi ajal jahimeeste juurde kohalik elanik, kes teavitas, et hunt on tema kolmeaastase suure koera maha murdnud. Võsavillemit süüdistas mees teos seetõttu, et leidis koea jäänuseid lähedal asuva metsa alt.