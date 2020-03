Apteegireform maakonda suuri muutusi ei too

Tellijale

Märtsi alguse seisuga tegutseb Järvamaal 14 apteeki. 9. märtsi seisuga vastab neist nõuetele kaheksa. Kolm apteeki on sellised, mis ei vasta veel nõuetele, kuid on osaliselt proviisoromandis. Need on Paide Vee tänava apteek, Väätsa apteek ja Türi Paide tänava apteek.