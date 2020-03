Kuulilennuteetunneliluuk ja sõnajalaõis

Õ-täht sündis kirjamehe tahtel

Eestikeelset kirjasõna on loodud ladina alfabeedi abil. Eesti tähestikus on lisaks ainulaadne õ-märk, milles avaldub omamoodi meie eripära teiste lääne kultuuriruumi rahvaste seas. Miks ja kuidas õ meie tähestikku tekkis?

Varsti 500aastaseks saava eestikeelse kirjasõna rajajad olid peamiselt sakslased, kes kasutasid nii vaimulikes tekstides kui ka sõnastikes eesti õ-hääliku ülestähenduseks oma alfabeedi märke: o-d, ö-d või e-d (nt oppep ’õpib’, öchto ’õhtu’, keik ’kõik’), sest saksa keeles puudub õ-häälik, samuti vastav täht.

Äksi koguduse pastor ja kirjamees Otto Wilhelm Masing ei leppinud olukorraga, kus «kört mis padas keedan ja kõrt mis wäljal künnan» on kirjas ühtviisi ö-ga

Ta leiab, et oleks vaja isegi kaht õ-märki: kõrgemat, mis esineb i-diftongilistes sõnades, nagu näiteks tookordsed oigus ’õigus’, moistus ’mõistus’, roigas ’rõigas’, ja madalamat, mis esineb näiteks sõnades jölle ’jõle’, sölg ’sõlg’, pöl ’põll’, könne ’kõne’ ja sön ’sõnn’.

Ja Masing asub sobivat tähemärki välja mõtlema, seda kujundama, senist kirjaviisi parandama.

Maailma keerukaim keel

Üks esimesi küsimusi, mida tavaliselt Eesti kohta küsitakse, on: «Mis keelt seal räägitakse?». Eesti keel on Euroopa keelte hulgas üsna ainulaadne, kuuludes koos soome ja ungari keelega soome-ugri keelerühma. Meil on riiklik keelestrateegia, keeleauhind ja emakeelepäev. Eesti keel on eestlase identiteedi keskmes. Aasta 2019 oli eesti keele aasta.

Eesti keel kasutab ladina tähestikku, millele on lisatud täpitähed õ, ä,ö ja ü. Eesti keelt eristab paljudest teistest keeltest kolm hääliku pikkusastet – lühike, pikk ja ülipikk. Et pikkusaste annab sõnale hoopis erineva tähenduse, teeb see keele õppimise raskeks, võrdlevgrammatiliste uurimuste järgi on eesti keel maailma keelte seas üks keerukamaid. Uurali keelkonna kõigile keeltele omaselt on eesti keel soovõrdne, selles puudub grammatiline sugu.

Eesti keel on 2019. aasta seisuga 0,1 protsenti interneti veebi­saitide sisukeeleks, millega ta on internetis levikult 39. keel. Samal ajal on näiteks eestikeelne Vikipeedia artiklite arvult 43. keeleversioon.

Eesti keeles on palju laensõnu, aga ka tuletisi ja liitsõnu. Keelel on palju keerdkäike ja võimalik on ehitada peadpööritavalt pikki liitsõnu, näiteks 24täheline kuulilennuteetunneliluuk. Mujalt üle võetud sõnad meenutavad, mida, kellelt ja millal me uut teada oleme saanud.