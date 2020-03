Kodupagarilgi võib saiategu untsu minna

«Oh see on nii värske asi alles, et ma ise ka ei tea täpselt, mis saama hakkab,» jääb Airi tagasihoidlikuks. Aga need türilased, kes on värskelt asutatud Pagaripiiga OÜ kringleid, pulgakooke, pirukaid, seemneleibu, Pavlova kooke ja kõiksuguseid küpsetisi Türi OTTilt ostmas käinud, pole hinnangutega üldse mitte tagasi­hoidlikud. Söövad ja kiidavad, limpsivad näpudki puhtaks.

Veel mõne aasta eest vastas Airi Andresoo ühes Järva Teataja artiklis ajakirjaniku küsimusele kui OÜ Atko Liinid dišpetser ja veel mõne aja eest oli ühes kohvikus kokk. Nagu ikka, inimeste plaanid muutuvad. Nii jõudis Airigi ühel hetkel selleni, et tuli mõelda: kuidas ja kuhu edasi?

Sõpradel ja lähedastel oli juba aastaid teada, et Airi on kõva küpsetaja. Mis siis sellest, et kokandusõpingute ajast oli möödunud hea paarkümmend aastat. «Emme, sa pead oma firma tegema,» nõudis tütar. Korduvalt. «Eks tema olegi kõige rohkem «süüdi», et ma selle sammu ette võtsin,» ütleb Airi naljaga pooleks.

Eks teinekord ikka juhtub, et mõni asi ei tule välja – pole lihtsalt see päev

Nõustub, et eks kookide-tortide-pirukate küpsetamine tuleb tal välja küll ja tuttavad teavad seda, lihtsalt tal endal puudus enesekindlus, et asjaga kaugemale minna.

Torditellimuse puhul on Airile oluline, et sellega kaasneks võimalikult palju teavet saaja kohta. Anonüümne tort pole päris õige asi ja pigem eelistab ta teada, kas see läheb mehele või naisele, mis on tema taust, hobid, lemmikvärvid või -maitsed.

Uskuge või mitte, aga pagar paneb selle teabe omal moel kõik tordi sisse ja tordilõigul on siis kahtlemata hoopis tähenduslikum mekk juures.

Parima pagari telesaatesse mineku jutu peale raputab Airi kategooriliselt pead. «Ei, sinna ma küll ei lähe! Ma ei ole nii hea, närv ei peaks kaamerate ja prožektorite ees üldse vastu ka,» teatab ta veendunult.

Saadet vaatab Airi väga hea meelega, sest saab sealt nippe ja põnevaid retsepte on ju koduski hea katsetada. «Seda on ikka huvitav vaadata, jah, kuidas inimesed on nii erinevad seal: mõni on vana rahu ise, teine läheb närvi ja hakkab nutmagi,» ütleb ta.

Oma koduköögis pole Airi vussi läinud küpsetiste pärast pisaraid valama pidanud, ent nagu ikka – tegijal juhtub ja nii on ka Airi teinekord prügikasti lennutanud näiteks nässu läinud pavlovad. Teinekord ei taha kerkiv leivatainas temaga koostööd teha. Või ei suuda quiche’i täidis end millegipärast küpsetusvormis hoida, vaid otsustab sealt välja voolata. «Eks teinekord ikka juhtub, et mõni asi ei tule välja – pole lihtsalt see päev,» sõnab Airi.