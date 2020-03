Rattaklubi sportlased nägid koju jõudmise nimel ränka vaeva

Rattasportlane Teet Kallakmaa ütles, et see, mis Hispaanias juhtus, oli tõeline pettumus. «Käime seal oma klubiga, nagu paljud teisedki klubid, igal kevadel treeningulaagris, et hakata suveks vormi ette valmistama. Seekord saime rattaga sõita kaks päeva ja siis kehtestati Hispaanias põhimõtteliselt täielik komandanditund,» lausus ta.

Kümme Eesti ratturit jõudsid kohale reede õhtupoolikul. Esialgu pidi Kallakmaa teada laagrisse sõitma 17 inimest. «Meie läksime kolmekesi varem juba maismaad mööda minema ja jõudsime kõigist riikidest läbi nii, et keegi ei tundnud meie vastu huvi,» ütles ta. «Ülejäänud pidid lennukitega järele tulema, kuid seitse loobus sõitmisest.»

Reede õhtuks oli Hispaanias laagriks renditud villas kohal kümme Eesti ratturit. Kallakmaa märkis, et terve laupäeva said nad rahulikult sõita, kuid kohalikud siiski hoiatasid, et kohe läheb jamaks. «Pühapäeval läksime ka sõitma, kuid siis pidasid politseinikud meid juba kinni ning keelasid liikumise ja treenimise ära,» lausus ta.

Kallakmaa lisas, et esialgu oli kuulda, et vähemalt Eesti esiratturil Tanel Kangertil lubatakse üksinda edasi treenida, kuid lõpuks pani politsei ka talle keelu peale. «Püüdsin seal küll politseinikega mõistlikult rääkida, et kui me üksteisest eemal mägedes sõidame, siis pole ju mingit nakkusohtu, kuid nad ütlesid, et peavad oma tööd tegema ega saa erandeid lubada,» selgitas ta.

Kuna siis hakkas liikuma teave, et piirid lähevad kinni, sättis bussiseltskond end juba pühapäeva õhtul tagasiteele. Need, kes olid tulnud lennukiga Hispaaniasse ja võtnud kohalejõudmiseks rendiauto, jäid kohapeale teisipäevani, sest lennupiletite saamine võttis aega.

Kallakmaa selgitusel sõitsid nad tagasi täpselt sama teed nagu tulles. Hispaaniast Prantsusmaale, sealt Saksamaale ning edasi Poola, Leetu ja Lätti. «Prantsusmaa läbisime veel vaevata, kuid Saksamaale saime sõna otseses mõttes viimasel minutil,» ütles ta. «Piiri hakati just sulgema ja meid lasti veel napilt üle.»

Kuna nii rahaliselt, ajaliselt kui ka tervisele mõeldes oli mõttekas jätkata teekonda maad mööda, sõitis kolm Järva-Jaani klubi jalgratturit oma bussiga, millel oli peal 15 ratast ja kahe nädala toiduvaru, Poola. Nii nagu paljud teisedki eestlased, jäid nad seal enne piiri lõksu, sest Poola oli juba piiri täielikult kinni pannud.

«Kuulsime, et riikidevahelise kokkuleppe kohaselt moodustati Balti konvoid, mis toob Eesti, Läti ja Leedu masinad läbi Poola. Kõhklesime, mida teha. Paljud pöörasid tagasi Saksamaale ja läksid otsima võimalust tulla tagasi laevaga. Meie jäime kannatlikult ootama lubatud konvoid,» selgitas Kallakmaa. Ta tänas õnne, et kordki tasus kannatlikkus end ära.