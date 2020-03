Eesti meister rühib tõkkeid ületades uute võitude poole

Pärast gümnaasiumi lõpetamist Tartusse tervishoiu kõrgkooli füsioteraapiat õppima minnes polnud Kleemeieril sugugi plaanis sportimist tagaplaanile jätta. «Treenisin üksinda edasi ja Veiko Valang juhendas mind distantsilt. Nädalalõppudel sõitsin koju ja käisin Türil trennis ning korra nädalas käis Valang mind Tartus juhendamas. Nii toimis asi kaks aastat,» selgitas ta.

Küll sai Kleemeier selle kõige käigus aru, et meditsiinitöötajaks pole võimalik sportimise kõrvalt õppida. Aega ei jagu. Ta jättis õpingud pooleli, läks tööle ja pühendus vabal ajal üksnes treenimisele. «Uut õppeaastat alustasin Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas, kuhu sissepääsul oli medalitest kasu,» ütles ta.

Spordiõpingud ja treeningud sobisid palju paremini kokku ja täiendasid üksteist.

Ülikoolis oli Kleemeieri õpetaja Tartu spordiseltsi Kalev treener Mehis Viru, kes on Eesti tippu treeninud Kaire Leibaku, Mirjam Liimaski, Grete Udrase, Jaak-Heinrich Jagori. «Jäin talle silma ja ta kutsus mind proovitrenni. Mõtlesin, et kaotada pole midagi, ja läksingi,» märkis ta.

Esimene treening Viru juures on Kleemeieril siiani eredalt meeles, sest treener ei andnud armu ja pigistas temast välja maksimumi. «Trenni lõpuks ma enam jalgu alla ei võtnud. Lamasin tartaanil ja olin omadega täiesti läbi. Arvasin, et minust ei saa asja. Viru naeris vaid selle peale ja ütles, et kui selle üle elasin, siis olen väga tubli, ja pakkus kohta oma treeningurühmas,» meenutas ta.

Nii liituski Marielle Kleemeier Tartu spordiseltsiga Kalev ja hakkas treenima Mehis Viru käe all. Nüüd on koostöö kestnud kaks aastat ja tema hinnangul on see olnud edasiviiv. «Tulemused hakkasid paranema ja liigun kindlalt väikeste sammukestega edasi,» märkis ta.

Treenerina on Viru Kleemeieri ütlust mööda nõudlik, kuid ka mõistev. Et Viru on ühtlasi spordi­teadlane, siis saavad tema hoole­alused proovida uuenduslikke võimalusi. Lihaste ja sidemete eest hoolitsemiseks kasutavad sportlased tema soovitusel kompressioonpükse, laser- ja ultra­heliseadmeid, vibratsioonipalle ja muid vahendeid. «Tunnen, et saan praegu treenida parimal võimalikul moel,» sõnas Marielle Kleemeier rahulolevalt.

Treeningtsüklite osa on ka välismaised laagrid. Hiljuti naasis Kleemeier kahenädalasest laagrist Prantsusmaal ning ees ootab kolmenädalane laager Portugalis, kui olukord maailmas peaks muutuma. «Soe kliima ja keskendumine üksnes treeningutele on enne olulist võistlushooaega, mis algab mul mais, ülioluline,» põhjendas ta.

Kuna suur unistus 400 meetri jooksu meistrikullast on täitunud, võttis Kleemeier endale uue eesmärgi – treenida ennast tippu ka 400 meetri tõkkejooksus. «Siledal maal joosta on mõneti lihtsam, seetõttu tahangi panna ennast proovile tõketel, mis on palju tehnilisem ja rohkem jõudu nõudev ala,» selgitas ta.

Stardis ei saa kedagi alahinnata