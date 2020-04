Kiirabimeedik: ärevust ja peataolekut on inimestel rohkem kui muidu

Ministrite ja riigipea meedikutele mõeldud tänusõnad Facebookis, kodupagaritelt haiglate ja erakorralise meditsiini osakonna uste taha toodud küpsetised, presidendi üleskutse aknal telefoniga lehvitades eesliinil võitlevaid meedikuid toetada, muusikute veebikontserdid, et tänada meditsiinitöötajaid. Ämari lennubaasis ja Tallinna kiirabis parameedikuna töötava Türilt pärit Jaanus Polli (28) ütlust mööda teeb see kahtlemata südame alt soojaks. Olulisem on siiski, et üleskutse «Püsi kodus!» kujuneks kõigile normiks. «Küll me sellega hakkama saame!» on ta kindel.