Eriolukord ei ole lõbusa poodlemise aeg

Tellijale

Kummikinnaste kandmine ja kaasostlejatega distantsi hoidmine teeb poeskäigu kindlasti ohutumaks, aga kui see poeskäik venib poole tunni pikkuseks, ei pruugi ka need ohutusmeetmed kuigipalju aidata. Üks nutikamaid samme, mida enne poodi minekut teha saab, on koostada nimekiri, et ostudega võimalikult kähku ühele poole jõuda.