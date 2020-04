Valmis arvamusfestivali plakat

Tellijale

Kaidi Marii polnud arvamusfestivalil käinud, aga kui festivali meeskond sügisel kunstikooli plakatidisaini loengus üritust tutvustamas käis, hakkasid tal ideed kohe jooksma, märksõnadeks «kaasamine» ja «avatus». «Sain teada, et täpselt sada aastat tagasi võeti vastu Eesti esimene põhiseadus ning et põhiõigused ja -vabadused on ka arvamusfestivali tänavune katusmõte. Hakkasin põrgatama seda iseloomustavaid ideid ja leidsin, et visuaalselt tundus kõige atraktiivsem kaalukang, mis on tugev õigluse sümbol,» selgitas ta. «Et kiikuda kaalukiigel, on vaja kaaslast, sest ilma sõbrata õhku ei tõuse. Kaaslasteta ka külakiigul naljalt hoogu ei tee. On vaja vähemalt kahe inimese otsust minna kiigele ja mängida.»