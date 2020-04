Pese käsi! Kas käed pestud? Kätepesu võib päästa su elu! Mitte et käte pesemine poleks muidu tähtis olnud, ent just see hügieenitoiming on saanud praegu peamiseks jututeemaks. Ja põhjusega. Teadaolevalt pole aga käte puhtust mitte alati oluliseks peetud. Ka mitte arstide seas.