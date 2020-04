Paide taustaga noored muusikud Rauno Jüristo, Aleksander Karabtšuk ja Marko Sunni ei teinud sugugi nalja, kui riputasid 1. aprillil Youtube´i üles oma uue loo «Üle tee». Kes on lugu juba kuulanud, see teab liigagi hästi, et hiphopilik räpisugemetega pala jääb pähe kauemaks kummitama ja selle sõnum paneb elu üle pisut järele mõtlema.