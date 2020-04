Tellijale

Konnakülas elav Martin Kalberg ütles, et kaks või kolm nädalat alustab päikesetõusu ajal oma päeva üks rähn sellega, et lendab tänavalgustusposti plekist korpusele ja hakkab seda toksima. Võrreldes sellega, kui lind puu sisse auku toksib, tekitab plekist korpus tunduvalt võimsamat heli.

Kalberg selgitas, et algul arvas ta, et kõva lärmi tehes üritab lind endale paarilist leida, kuid rähnide tegevuse kohta lugedes sai teada, et sel moel märgistavad nad oma territooriumi. «No see meie rähn on küll väga nupukas, sest tänu sellele, et puidu asemel toksib ta plekki, peaks tema territoorium tunduvalt suurem olema,» sõnas ta.