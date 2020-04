Järvamaa haigla on kui otsustavaks lahinguks valmistunud kindlus

Tellijale

Polikliiniku registratuuri uks on lahti. Fuajee on pärastlõunal tühi. Üksnes registratuuri töötaja on endisel kohal selgitamas, et arste pole ja korralist vastuvõttu ei toimu. «Ilma käsi desinfitseerimata ja maski ette panemata leti ette ilmuda ei tohi,» on ta nõudlik.