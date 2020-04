«Olen sinu pakk uksekoodiga xxxxx. Tahan pakiautomaadist koju saada. Tule ruttu, teeme ruumi!», «Eriolukorra tõttu on pakke palju, palun tule oma pakile kiiresti järele». Selliseid sõnumeid võisid pakisaajad oma telefonist lugeda näiteks jõulude ajal, mil pakiautomaadid on tavapärasemast populaarsemad. Ent koroona valitsemise ajastul, mil pea kõik kaubandusettevõtted on kolinud veebiplatvormidele, on sinna kolinud ka inimesed. Tellivad kauba koju kulleriga või pakiautomaati.