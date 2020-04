Järvamaa kogukonnafondi noore spetsialisti eile avalikustatud stipendiaadid Kati Piirits ja Mari Mikson on sarnased selles suhtes, et peavad kodupaika eriliseks ja on alati teadnud, et tahavad pärast õpinguid Järvamaale tagasi tulla. Seda nad mõlemad ka tegid.