Turismiasutused avavad tasapisi uksi

Tellijale

A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel andis teada, et avab ennast 6. maist. Muuseumi juhataja Reelika Räim ütles, et hoonetesse inimesed esialgu siiski ei pääse. Uksed tehakse küll lahti, aga nöörid pannakse ette, nii et veidi sisse piiluda on võimalik. Räime ütlust mööda on plaanis õue mõni näitus üles seada, et inimestel oleks, mida vaadata.