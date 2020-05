Tellijale

Paide linnameeskonna klubi tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et nii nagu kõik teised Premium liiga klubid, nii tegid ka Paide linnameeskonna mängijad, treenerid ja abipersonal enne treeningutega alustamist koroonaviiruse testi. «Kõik olid negatiivsed,» märkis ta.

Treeninguid teeb linnameeskond valitsuse nõuetest tulenevalt neljas rühmas. «Kõige väiksem on väravavahtide rühm, kus on neli pluss kaks inimest, ülejäänud kolmes rühmas on siis kaheksa või seitse mängijat ning treenerid ja füsioterapeut. Rohkem kui kümme inimest ühes rühmas olla ei tohi,» selgitas ta.