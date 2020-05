Emadepäeva kontsert kolib sel korral veebi

Igal aastal Türi kultuurikeskuses ja valla teistes rahvamajades taidlejate osalusel korraldatav emadepäevale pühendatud kontsert jääb tänavu pidamata. Tõsi, ära jääb see tavapärasel kujul, sest lavakardinad on suletud ja saalis istekohad tühjad. Küll on võimalus saada kontserdist osa veebi teel, nii et emadel ei jää tähtsal päeval head soovid kuulmata.