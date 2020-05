Tellijale

Ennu selgitusel leiab internetist otsingu «Laste mudaköögid» õuetingimustes mängimiseks müüdavaid mängukööke, kuid nende hinnad on ulmelised. «Võtsin snitti natuke siit ja sealt, nuputasin üht-teist juurde ning nii need kaks kööki valmis saidki,» lausus ta.

Ja kõik on puhas taaskasutus. «Ainult kruvid ostsin poest,» ütles ta. «Isegi segistid lõikasin puust välja ja tegin ka kraanikausid. Tavaliselt on need mudaköökides tehtud metallist.»