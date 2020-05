Haridusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar nõustus, et aega on vähe ja tööde graafik pingeline, kuid kinnitas, et praegu ollakse graafikus ja kool saab valmis ettenähtud ajaks ehk 1. septembriks 2021. aastal. «Projekteerimine lõpeb jaanipäevaks, suvel tuleb ehitushange ja oktoobris hakkab kooli ehitamine peale,» täpsustas Riisaar.