Leiba võib süüa ka silmadega

Selle nädala algul tegi Paide muusika- ja teatrimaja kokkuvõtteid kevadisest leivaküpsetuskonkursist. Turundusjuht Maarit Nõmm ütles, et eriolukorra tõttu on konkurss tänavu visuaalne, see tähendab et leivategijad saatsid leivateost kirjelduse ja pildid. «Kel oli oskusi ja võimalusi, võis saata ka video,» lisas ta.