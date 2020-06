Spordisuvi tuleb seeriavõistlustena

Kuigi sel kevadel jäi ka Järvamaal ära lugematu arv võistlusi, ettevõtmised lükkusid edasi ja oli alasid, kus paremusjärjestus jäigi selgitamata, on Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring (pildil) seda meelt, et eriolukorras oli midagi headki – see pani meid kõiki rohkem liikuma.