Roosna-Alliku piirkonnajuht Peeter Saldre ütles, et mõisa kuus korstnat on 1990ndatel restaureeritud, aga kivide küljest on hakanud krohv ära kukkuma ja on omakorda katuse katki teinud. Saldre hinnangul oli tollal laotud korstnakivide kvaliteet üsna kehv, mistõttu krohv seal küljes ei püsi.