Niidumasinad reastusid stardijoonele

Väätsa etapi peakorraldaja Taavi Parts ütles, et see oli neil kolmas aasta murutraktorite kestuskrossi etappi teha. Kui eelmised kaks aastat on see olnud aleviku vahel, siis seekord sõitsid murutraktorid Ülejõe laudakompleksi territooriumil, kusjuures mitte ainult hoonete vahel, vaid ka sees. «Rada sai äge: on erinevat pinnast, on hoonetevahelist sõitmist, küüni, lagedamat ala, on kurve ja on kiirust,» ütles Parts.