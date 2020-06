Ühes Lõuna-Liibanoni külas on igal aastal eeslite võiduajamine, kus osalejatel läheb suurem võhm ilmselt loomade utsitamisele kui ratsutamisele. Teatavasti on eesel kangekaelne ja kipub tegema just seda, mida ta õigemaks peab. Nii vähemalt räägitakse. Eks tulebki ratsanikul eesmärgi poole liikumiseks kasutada veenmisjõudu ja meelitamist ning võtta kasutusele ratsapiits, kui eesel ikka päris ära pöörab.