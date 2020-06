Riik tahab endise maavalitsuse maja maha jätta

Aasta-aastalt on Järvamaal riiki vähemaks jäänud. Paljud asutused on siin oma uksed sulgenud või on jäänud alles väikesed teeninduspunktid. Maavalitsus, mis andis paarkümmend aastat tagasi tööd sadakonnale inimesele, on tegevuse lõpetanud ja ametisse on jäänud ainult paar ametnikku.