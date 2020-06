OÜ Ananke juhatuse liikme Rita Liiva selgitusel vahetab kauplus ruume puht praktilistel põhjustel. «Eelmine asukoht oli pangahoone, seal olid kabinetid, kuhu me mööblit paigutada ei saanud ning ruumide planeering ei olnud mõistlik,» põhjendas ta.

Liiva usub, et uues kohas on teenindus veelgi isiklikum, peale selle asub Bermuda ärimaja sõidutee ääres ja on inimestele nähtavam.